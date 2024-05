Firenze, 25 mag. - "Fino ad oggi il partito-sistema ha disposto del Mugello come fosse roba sua. Tanta era l'arroganza del sistema che hanno preso il Mugello, considerandolo solo e soltanto una riserva di voti e non una terra dove vivono delle persone con problemi strutturali da risolvere, e lo hanno messo con la 'mia' Prato ma non sono riusciti a fermarci. Mi sento molto vicina a questo territorio e sono sempre a disposizione".

Lo afferma l'On. Erica Mazzetti, la prima azzurra eletta nell'ex fortino rosso del Mugello. Domani Mazzetti tornerà: prima tappa Palazzuolo sul Senio, con la candidata sindaco Paola Cavini; segue un incontro a Firenzuola con l'uscente Giampaolo Buti; alle 13:00 è in programma un pranzo con la candidata Fulvia Penni al quale partecipa anche la Senatrice Stefania Craxi; l'ultimo appuntamento è a Bivigliano con la candidata sindaco Claudia Dominici, ore 16:00. Mazzetti relazionerà "sugli aiuti alla ricostruzione e alla ripartenza", oltreché su alcune problematiche specifiche dei singoli comuni.