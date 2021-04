"Il Superbonus 110% è uno degli investimenti più remunerativi che il Paese possa fare per il futuro ed è necessario che il Governo trovi le risorse per una proroga almeno fino a fine 2023, inserendole se necessario nel fondo destinato agli investimenti che non rientrano nel Recovery plan.

D’altro canto il Parlamento si è già espresso per la proroga e un nostro ordine del giorno ha già impegnato il Governo a ricorrere a un fondo ad hoc per consentire alla misura messa a punto del MoVimento 5 Stelle di dispiegare i suoi effetti.

Questi primi mesi di partenza del Superbonus ne hanno già ampiamente confermato le potenzialità: nuove imprese nate, nuovi posti di lavoro, tanti cittadini che possono permettersi di riqualificare e mettere in sicurezza casa, città che diventano più belle e un ritorno anche per lo Stato, grazie agli introiti versati da aziende che fatturano e tornano a respirare.

In una fase così difficile per la nostra economia è fondamentale mettere a disposizione un fondo, con almeno 10 miliardi e distribuiti per il prossimo decennio, per una misura che garantisce benefici certi e misurabili all’economia" lo scrive il Movimento 5 Stelle sui propri canali social