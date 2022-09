«Le mie congratulazioni al regista Luca Guadagnino e ai vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2022, in modo particolare agli italiani. Vorrei poi complimentarmi con tutti i professionisti del settore che sono stati protagonisti di questa prestigiosa manifestazione. Un immenso grazie alla dedizione di tutto il settore dell’audiovisivo, che con i suoi talenti e la sua forza rende grande il nostro Paese ogni giorno». Il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni commenta così la notizia dei premiati della 79esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

«La Mostra del Cinema di Venezia – aggiunge il Sottosegret​ario – non si era fermata per il Covid, ma possiamo dire che con questa edizione riparte più forte che mai, come ha dimostrato l'altissima presenza di pubblico al Lido, soprattutto di giovani e giovanissimi, che non hanno voluto mancare l'appuntamento».