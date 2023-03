“E’ oramai incontrollabile la strage quotidiana dei lavoratori. Oggi, alla Recoma di Sermoneta in provincia di Latina, è avvenuto l’ennesimo incidente che ha causato la morte di due operai, a seguito dell’esplosione di una bombola d’ossigeno. Esprimo il cordoglio dell’UGL alle famiglie delle vittime e a tutte le famiglie che ogni giorno perdono un proprio caro: nel 2022 sono state 1.090 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail. Invitiamo il Governo a inserire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità dell’agenda politica. Inoltre, occorre investire sulla formazione dei lavoratori e sulla prevenzione per impedire simili tragedie. Con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ l’UGL intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica e del Governo il drammatico fenomeno delle cosiddette 'morti bianche’”. Lo hanno dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio, in merito all’incidente sul lavoro in cui hanno perso la vita due operai alla Recoma di Sermoneta, in provincia di Latina.