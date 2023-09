Lutto nel mondo della cultura e della politica: si è spento all'età di 87 anni lo studioso e filosofo Gianni Vattimo. Ad annunciare la tragica scomparsa su Facebook il suo compagno Simone Caminada. Vattimo, morto questa sera a Torino, era stato ricoverato a Rivoli a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Nato a Torino il 4 gennaio del 1936, il filosofo aveva maturato la sua esperienza nel campo accademico elaborando anche il concetto di 'pensiero debole' come critica della metafisica canonica. Ha ricoperto diversi ruoli anche in campo politico: infatti è stato per due mandati parlamentare europeo con Democratici di Sinistra (dal 1999 al 2004) e con Italia dei Valori (dal 2009 al 2014).