"Il numero dei morti sul lavoro in Italia sembra, ancora una volta, un bollettino di guerra. Bisogna intensificare i controlli, garantire l'applicazione delle norme, sanzionare e sospendere le aziende inadempienti, contrastare il meccanismo delle gare al ribasso. Un miglioramento significativo può e deve derivare dal 'Decreto Pnrr 2' che prevede programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza e sviluppo di modelli organizzativi per la gestione dei rischi. Il Governo vigili sulla corretta applicazione di questo strumento che il precedente esecutivo è riuscito ad attivare e consente una profonda innovazione in termini di sicurezza. Allo stesso tempo bisogna prestare attenzione all'aumento dei costi delle materie prime per la produzione, che rischia di schiacciare ancora di più le risorse di un'azienda per la sicurezza". Lo afferma in una nota Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo.