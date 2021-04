“Tutta la mia vicinanza alla famiglia e il mio più profondo cordoglio per la perdita di Mattia Battistetti, il giovane operaio che ha perso la vita sul posto di lavoro questa mattina a Montebelluna” così in una nota l’onorevole Davide Bendinelli, coordinatore di Italia Viva in Veneto.

“Si faccia luce al più presto sulla tragica vicenda, accertando le eventuali responsabilità: le morti sul lavoro sono una vera e propria ferita sociale, occorre vigilare affinchè, rispettando le norme di sicurezza, il rischio di infortuni si approssimi allo zero. Non si può morire di lavoro”. Conclude Bendinelli.