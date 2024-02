Il Partito Comunista Italiano della Toscana esprime sentite condoglianze e vicinanza totale ai familiari e ai colleghi delle vittime del tragico "incidente" di ieri 16 febbraio avvenuto nel cantiere di via Mariti a Firenze. Esprime profondo cordoglio, ma non certo sorpresa per le ennesime morti annunciate. Il nostro Partito da oltre due anni ha impegnato tutte le sue strutture con una petizione di raccolta firme per l'introduzione del reato di omicidio nei luoghi di lavoro e con una campagna di sensibilizzazione sul drammatico problema degli infortuni e delle morti sul lavoro.

L'Assemblea dell'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa ha approvato all'unanimità nel novembre scorso la mozione, proposta dal PCI, che chiede la costituzione di un osservatorio permanente sugli infortuni sul lavoro e per la loro prevenzione, composto dalle parti sociali e istituzionali e in stretto rapporto con le rappresentanze dei lavoratori alla sicurezza aziendali e territoriali.

Abbiamo presentato richieste analoghe in diversi comuni toscani e del resto d'Italia. Le istituzioni non solo non si sono curate a sufficienza del dramma in atto, ma il governo è arrivato alla sfrontatezza di liberalizzare pressoché totalmente la filiera dei subappalti, con le tragiche conseguenze per la sicurezza dei lavoratori che possiamo anche oggi constatare tragicamente. Come ha rilevato l'Osservatorio di Bologna Morti sul Lavoro, fondato da Carlo Soricelli, da inizio anno sono già più di 130 i morti per infortunio nei luoghi di lavoro, senza contare i deceduti in itinere. Lo sciopero generale di ieri (che in alcune aziende è stato spontaneo e immediato) deve essere un primo passo per dare forza a una campagna nazionale contro chi si arricchisce sulla pelle di chi lavora per vivere o sopravvivere rischiando quotidianamente di non tornare a casa vivo.