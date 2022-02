"Di nuovo una lastra di metallo, di nuovo una vittima sul lavoro. Questa mattina è la Ciociaria a piangere per l’ennesima tragedia nella quale ha perso la vita un operaio di 50 anni colpito da una lastra di metallo. Quel che salta subito agli occhi è la somiglianza dell’evento odierno con la tragedia dello scorso 21 gennaio nella quale un diciottenne, Lorenzo Parrelli, morì colpito da una trave di acciaio. Le similitudini nel caso di incidenti mortali possono essere delle casualità, ma sono anche un monito universale per tutti: la sicurezza sui luoghi di lavoro è un problema ancora irrisolto dato che in un solo mese sono morte 92 persone”. Così Rossella Accoto, sottosegretaria al Ministero del Lavoro, e Ilaria Fontana, sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica.

“Aumentare le risorse umane in capo all’INL è una prima risposta al problema, controlli più severi certamente limiterebbero di molto il numero delle aziende fuorilegge. Quello su cui dobbiamo lavorare ancora è, invece, l’aspetto formativo e conoscitivo basato su esperienze concrete avviando iniziative di sensibilizzazione a tutti i livelli: nelle scuole e nelle aziende. Solo così sarà possibile creare una reale cultura della sicurezza sul lavoro. L’obiettivo da raggiungere deve essere chiaro a tutti: la salute e la sicurezza deve essere garantita a tutte le categorie dei lavoratori, a prescindere dall’età, dal luogo di residenza, dalla tipologia contrattuale o dallo status lavorativo”, hanno concluso le Sottosegretarie.