Il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di 'Zona Bianca' su Rete 4, ha commentato così la morte di Yevgeny Prigozhin avvenuto in uno schianto aereo in Russia: "In questo scenario che a me interessa molto perché io amo la politica estera e a molti politici italiani non interessa troviamo degli argomenti molto importanti per il nostro futuro. Quello che è successo in Russia ancora non lo sappiamo, possiamo avanzare delle ipotesi. Tutti gli avversari che si sono messi contro Putin hanno fatto una brutta fine: qualcuno col polonio, qualcuno dalla finestra, qualcuno dal terrazzo, ci sta che anche Prigozhin abbia fatto la stessa fine.

Prigozhin era il macellaio di Putin. Non stiamo parlando di un suo nemico ma di uno che è diventato suo avversario quando due mesi fa ha cercato di fare il colpo di stato".