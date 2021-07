"In questa lunga e difficile battaglia contro il Covid un'altra bella notizia arriva dalla terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. GRAZIE a tutto il personale medico e infermieristico dell'ospedale Papa Giovanni XXIII e di tutte le nostre strutture per il loro instancabile impegno. Un GRAZIE che rivolgo ancora una volta anche a tutte le persone impegnate nella nostra campagna vaccinale: medici, infermieri, volontari e forze armate. Non abbassiamo la guardia e andiamo avanti con la nostra campagna anti Covid. Ieri abbiamo effettuato 108.270 somministrazioni e oggi supereremo quota 10 milioni e 500mila iniezioni". Così su Facebook l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, commentando la notizia della terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII di Bergamo 'Covid free'.