“Letizia Moratti ha finalmente gettato la maschera dopo settimane di ambiguità e atteggiamenti che hanno rotto il rapporto di fiducia con Fontana, la Lega ed il centrodestra. L’aver annunciato tronfiamente di scendere in piazza con PD e Terzo polo a poche ore dalle sue dimissioni da Assessore regionale, e soprattutto dopo decenni anni di attività politica nel centrodestra, è la più evidente dimostrazione che per qualcuno la smania di potere e di poltrone supera la coerenza e la riconoscenza. Non è la prima donna a tradire ideali ed elettori della coalizione per interessi personali ma le ultime elezioni politiche hanno insegnato che il centrodestra è in grado di vincere anche senza certe figure, che pensano solo a sé stesse e non ai cittadini. Ce ne faremo una ragione e procederemo convintamente per la nostra strada, che anche in Regione Lombardia è rivolta al lavoro con impegno per i cittadini e il territorio”.



Così in una nota i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi, i deputati Simona Bordonali e Paolo Formentini.