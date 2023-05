"Non la definirei un’area di centro, tantomeno in riferimento al Terzo polo. Quella che si è riunita ieri è una rappresentanza molto ampia che fa riferimento a importanti formazioni civiche, a movimenti e partiti di ispirazione popolare, liberale, riformista. Uno schieramento più ampio e diverso rispetto a ciò che viene normalmente definito Terzo polo o centro".

Lo dice Letizia Moratti, oggi al Corriere della Sera, dopo la riunione di lunedì scorso in cui hanno preso Popolari, riformisti, liberali, civici. C'era anche Matteo Renzi ma non Carlo Calenda.

"Con Calenda - spiega Moratti - ho condiviso lo spirito dell’incontro e siamo stati in contatto. Per Azione c’era Mariastella Gelmini". Renzi? "E' d’accordo nell’aprire a una formazione decisamente più ampia del Terzo polo. Le elezioni europee sono uno degli obiettivi. Personalmente il mio riferimento restano i popolari europei. Nelle prossime settimane lavoreremo su un documento programmatico che condivideremo. C’è già una base che verrà integrata. Poi lavoreremo per step successivi" aggiunge e conclude.