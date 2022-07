“Considerata la drammaticità della situazione nell’area di Massarosa, dove da diverse ore, è in corso un devastante incendio - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - ho chiesto telefonicamente al Presidente Giani di dichiarare lo stato di calamità per la zona interessata. Sono sul posto da stamane (Massarosa è il comune dove risiedo) - prosegue il Consigliere - e mi sto, dunque, rendendo conto personalmente della gravità dell’evento; pertanto, conto che il Governatore si muova velocemente nella direzione da me richiesta. Colgo l’occasione, inoltre - conclude la rappresentante della Lega - per ringraziare tutti coloro che, con grande impegno, si stanno generosamente adoperando per fronteggiare questa drammatica situazione".