“Puntare il dito contro l’attuale sindaco di Montecatini per la situazione delle Terme è quanto mai fuori luogo. Il Pd ha la memoria corta ma la situazione si trascina da almeno 12 anni e, cosa non da poco, il socio di maggioranza che ha il potere decisionale e quindi la responsabilità della direzione e controllo non è il Comune, ma Regione Toscana. Proprio colei che in questi anni, al di là delle promesse mai mantenute, non ha fatto nulla. Dopo i 50 milioni per le Terme annunciati da Enrico Rossi e, mai arrivati, e l’acquisto del Tettuccio garantito da Giani in conferenza stampa accanto al consigliere regionale Fratoni e al consigliere comunale Rucco, il centro-sinistra ha il coraggio di chiedere le dimissioni del sindaco di Montecatini? Siamo oltre il ridicolo. Il sindaco sta facendo egregiamente quello che gli compete. Sta al socio di maggioranza (regione Toscana), che ha creato il problema (diversi anni fa), risolverlo. Gettare fango su chi ben amministra per nascondere i propri errori è tipico di una certa politica, che non porta alcun giovamento ai territori. Il governo, come annunciato da Garavaglia, è pronto a dare una mano. Ma se il socio di maggioranza non decide, e i consiglieri comunali del Pd si dimenticano di quando facevano le conferenze stampa festanti con Giani per aver trovato la soluzione dell’acquisto del tettuccio, i problemi non si risolvono. A differenza del centro sinistra, la Lega non cerca colpevoli ma piuttosto le soluzioni”.

Così in una nota il sottosegretario al ministero del lavoro e politiche sociali, Tiziana Nisini.