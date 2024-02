“Dopo anni di disastri e denaro pubblico sprecato, oggi Mps è una banca risanata e addirittura distribuisce utili in anticipo. Per lunghi anni le sinistre hanno buttato i miliardi dei cittadini per risanare le perdite della banca. Oggi, con la nuova governance scelta dal governo come socio pubblico, il Monte dei Paschi vanta due miliardi di utili e anche i conti pubblici ne beneficiano”. Lo scrive in una nota Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.