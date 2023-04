"Il problema di Ignazio Benito #LaRussa_DIMETTITI non è la quantità di errori storici su Via Rosella, ma che parla costantemente come un corpo estraneo alla Repubblica e alla Costituzione antifascista. La sua, la loro, è un’altra fedeltà. Alle “radici che non gelano” #fascisti".

Così su Twitter lo storico dell'arte, Tomaso Montanari.