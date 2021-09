"Il governo Draghi è un governo di destra, la sinistra sbaglia a sostenerlo. E Pier Luigi Bersani mi sembra già convinto di questo, ha fatto un bel discorso da capo dell’opposizione. In un mondo normale sarebbe all’opposizione di un governo dei padroni, chiamiamolo come va chiamato. Poi lui cerca di limitare i danni e dico menomale che c’è per certi versi. Ha detto cose chiare". Lo ha dichiarato Tomaso Montanari a Otto e Mezzo su La7.

Inoltre aggiunge lo storico d'arte in collegamento con Lilli Gruber: "Anche sul tema dei morti sul lavoro Draghi ha citato Confindustria e non i sindacati, è singolare. Letta ha detto che vuole un partito che metta insieme lavoratori ed imprenditori. Gli interessi degli imprenditori e dei lavoratori non possono stare insieme, sono interessi in conflitto. C’è bisogno di una sinistra che non c'è più. Anzi, non c’è una sinistra".