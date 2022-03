“Il ddl al quale tutti noi abbiamo lavorato e del quale dobbiamo ringraziare innanzitutto il Ministro Gelmini è un passo avanti nelle politiche per la montagna. Questo intervento complessivo è stato richiesto a più riprese dalle comunità montane e i suoi contenuti sono il frutto di un percorso di ascolto e condivisione che abbiamo condotto nei mesi precedenti e al quale ho contribuito, soprattutto dando voce all’Appennino, fino ad oggi poco considerato. L’Italia è uno dei paesi con più montagne e con la più grande varietà di montagne, deve avere una legge per la montagna e risorse destinate alla montagna e alle sue comunità. Questo ddl segna un cambio di prospettiva sulla montagna e permetterà di migliorare la vita e l’economia di territori erroneamente considerati marginali o minori: non solo è previsto un ampliamento del fondo per la montagna, ma incentivi per le imprese e defiscalizzazione, un intervento sui servizi essenziali e le infrastrutture. È una svolta storica”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.