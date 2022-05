“Nel 2022 avremo 100 milioni di euro, che diverranno 200 strutturali dal 2023, per finanziare interventi sulla montagna. Attraverso le risorse del Pnrr e attraverso la nuova legge quadro sulla montagna si vuole dare una strategia di rilancio per questi territori che troppe volte sono stati abbandonati”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, parlando con i giornalisti a margine del convegno “Ddl montagna e green community: nuove prospettive di sviluppo per i comuni montani”, organizzato a Edolo (Brescia) da Luca Masneri, sindaco del Comune bresciano e coordinatore del tavolo nazionale della montagna.

“Il tema dello spopolamento dei territori di montagna sta molto a cuore al governo, e stiamo lavorando insieme ai sindaci, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti di Province e ai presidenti di Regioni perché vogliamo invertire la rotta e costruire una strategia che sia non solo risarcitoria, ma anche di sviluppo e di crescita.

Abbiamo previsto, con il nuovo ddl, interventi per le professioni di montagna e per garantire i servizi anche in questi territori. Servizi che significano innanzitutto salute e scuola. Gli operatori sanitari e gli insegnanti che presteranno servizio nei territori montani avranno riconosciuto un punteggio extra per le rispettive graduatorie.

Vogliamo che sia possibile una vita lavorativa, familiare, sociale ed economica normale anche in montagna: la legge quadro approvata poche settimane fa dal Consiglio dei ministri è uno strumento fondamentale per raggiungere questi obiettivi”, ha concluso il ministro Gelmini.