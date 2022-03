“Le nostre foreste e i nostri boschi sono una risorsa importante per il territorio, e anche per il nostro sistema produttivo. In linea con gli obiettivi fissati da Cop26 e supportati dal Green Deal Europeo, vogliamo promuovere un ruolo attivo della società e delle imprese nella lotta al cambiamento climatico”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “Italia Oggi”. “Le imprese più inquinanti come i singoli cittadini possono contribuire avviando processi di riduzione delle proprie emissioni e sviluppando progetti di compensazione soprattutto nelle aree montane, mantenendo e accrescendo così le riserve di aria pulita che i nostri boschi producono con i naturali processi di fotosintesi. I crediti di carbonio generati da progetti di gestione sostenibile dei nostri boschi sono uno strumento per realizzare scambi compensativi: chi gestisce in modo sostenibile un bosco puó valorizzare il suo assorbimento di anidrite carbonica vendendolo a chi vuole azzerare la propria impronta carbonica, inquina troppo e deve ancora realizzare una transizione green. Esistono già mercati volontari in cui questi scambi si realizzano. Al momento, sul mercato volontario la commodity CO2 è trattata tra 30 e 50 euro a tonnellata. Con la nostra norma abbiamo inteso cominciare a dare regole di trasparenza e di affidabilità a questo mercato. La norma prevede l'istituzione di un Registro dei crediti di carbonio forestale presso un ente di ricerca, il Crea, del Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali in cui registrare questi crediti con prevedibili effetti incentivanti degli scambi descritti. Le ricadute sul territorio saranno interessanti per tutti, compresi gli enti locali proprietari di foreste gestite sulla base di progetti forestali, che puntino all'incremento delle capacità di assorbimento di anidride carbonica. Così proprietari privati e pubblici potranno contare su entrate annuali certe e questa è una buona notizia per tutti gli enti locali. Infine, penso che questa previsione possa generare l'effetto emulativo anche da parte degli enti locali, a partire dai Comuni, per la promozione di consorzi che possano semplificare il trading a livello locale e magari l'impiego di parte degli incassi totali per la generazione di servizi a beneficio della collettività, in qualche misura come accade per i canoni idrici. Il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) gestirà il registro dei crediti di carbonio forestale nel quale saranno iscritti i crediti di carbonio generati da progetti forestali di gestione sostenibile”.