“’Le donne bianche qui non salgono’ e il quotidiano La Repubblica non ha neppure il coraggio di dire che erano immigrati. Le sei giovani sedicenni su quel treno non sono solo state importunate verbalmente da quel branco di ragazzi extracomunitari ma pure molestate sessualmente, aggredite, palpeggiate, terrorizzate. Molte di loro sono svenute dalla paura. Non solo per questi aggressori va seguita la linea tolleranza zero ma mi aspetto lo stesso identico sdegno mediatico che per settimane una certa sinistra, femministe in testa, hanno riservato agli Alpini gettando fango sull’intero corpo per una, ripeto, una denuncia formale di molestia. La violenza va condannata sempre, senza se e senza ma, e non strumentalizzata come è stato fatto nei confronti delle Penne Nere”.

Lo dice in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità.