“Piena solidarietà al senatore Maurizio Gasparri attaccato in maniera inqualificabile da Antonello Piroso che, con un solo tweet, e’ riuscito a mostrare molto della sua persona. Le parole utilizzate sono ancor più gravi perche’ provengono da un giornalista che dovrebbe conoscere il peso e il significato dei termini. Sarebbe opportuno prima di scrivere riflettere un pochino di più anche per evitare di sdoganare ulteriormente l’uso di un certo linguaggio”. Lo afferma in una nota Giuseppe Moles sottosegretario all’Editoria e vice capogruppo dei senatori di Forza Italia.