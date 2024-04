"L'appello del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, rivolto ai moderati, alle formazioni civiche espressioni del territorio, ha riscosso grande successo per la linearità degli intenti e per l'obiettivo comune di dare all'Europa una guida equilibrata, riformista e liberale, all'altezza delle sfide di questi tempi. Andiamo avanti uniti, sotto le insegne europeiste, così come il presidente Silvio Berlusconi ci ha sempre insegnato". E' quanto dichiara il deputato e segretario regionale della Sardegna di Forza Italia, Pietro Pittalis.