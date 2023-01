«Al via oggi a Firenze per l’edizione numero 103, la manifestazione Pitti Immagine Uomo è la dimostrazione di quanto il sistema moda del nostro Paese rappresenti una potenza economica di portata internazionale e al contempo sia una delle più alte espressioni del genio italiano. Nel settore, industria e creatività si fondono ed è per questo che l’impegno del Ministero della Cultura va nella direzione di un suo coinvolgimento sempre maggiore nelle proprie politiche e negli interventi a sostegno della moda». È quanto afferma il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni, che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione.

«Con la convocazione del Tavolo della Moda il prossimo 23 gennaio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – aggiunge Borgonzoni – si riprende la strada del confronto con gli operatori».