"Nonostante il governatore De Luca continui a sbraitare contro il Governo nazionale in materia di Sanità, sempre e solo con l’intento di tentare di nascondere i suoi disastri e di addossare le proprie colpe agli altri, la lapalissiana verità è che la Campania continua a essere ultima per mobilità sanitaria. Un risultato che, nonostante qualche spiraglio di luce, sembra essere incontrovertibile. La Sanità in Campania versa in uno stato vergognoso, questa è la realtà. Ed è dovuto esclusivamente alla totale incapacità di De Luca e del Pd di organizzare compiutamente il servizio sanitario territoriale e valutare le priorità.

Sono infatti più interessati a spendere milioni di euro per il nuovo Ruggi, mentre il Tar continua a bocciare il progetto sospendendo ora anche la gara-bis indetta dalla Regione Campania, piuttosto che investire su realtà ospedaliere già esistenti e in chiare difficoltà. Sta di fatto che non è più garantito un adeguato accesso alle cure per i cittadini. De Luca accusa la sanità del Nord di affarismo e camorrismo istituzionale, dimenticando probabilmente che la sanità in Campania è solo un carrozzone elettorale che serve al suo potere ma non ai cittadini”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.