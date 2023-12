“Sosteniamo l’iniziativa senza precedenti del Segretario generale dell’ONU Guterres di ricorrere all’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite per far pressione sul Consiglio di sicurezza e garantire così la pace e la sicurezza internazionale, minacciate dal conflitto in Medio Oriente. La situazione a Gaza è disastrosa. Milioni di persone sono intrappolate sotto le bombe israeliane senza possibilità di mettersi in salvo.

È arrivato il momento di porre fine a questa pericolosissima escalation che non può essere giustificata da nessun atto di terrore. La comunità internazionale non può più stare a guardare e deve intervenire e al governo italiano chiediamo di sostenere gli sforzi di pace di Guterres, anziché continuare a tacere indifferente”, così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.