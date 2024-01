"Un mondo al contrario, è quello raccontato dalla deputata pentastellata Stefania Ascari secondo cui i terrorismo palestinese è causato da Israele. Ma non è la prima volta che i grillini vedono la realtà ribaltata e confondono cause con effetti"

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent

"Ascari è la stessa parlamentare che solo qualche giorno fa ha organizzato una conferenza stampa con Alae Al Said, tristemente nota per aver festeggiato il massacro del 7 ottobre. Nessuna novità per i pentastellati,stupisce invece il PD che, con i Giovani Democratici, sceglie di dare vita a un convegno su "Colonialismo & apartheid in Palestina Una lunga storia di occupazione illegale e Resistenza" con la presenza Alae Al Said. Spiace vedere un partito, un tempo riformista e più aderente alla realtà, non solo assecondare i deliri grillini in nome del campo largo, ma diventare più realista del re pentastellato", conclude.