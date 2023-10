“Le immagini strazianti della barbarie terrorista e sanguinaria di Hamas su civili innocenti rimarranno impresse per sempre nei nostri occhi. Israele ha il pieno e indiscutibile diritto di difendersi. Ma Israele ha anche il dovere inderogabile, da Stato democratico, di rispettare, altrettanto in pieno, il diritto internazionale. Per sconfiggere i terroristi di Hamas, non è necessario bombardare a tappeto la Striscia di Gaza. Per permettere l’evacuazione di civili, non è sufficiente inviare volantini alla popolazione. Per rispettare la legalità internazionale, non è possibile punire indiscriminatamente l’intero popolo palestinese che è vittima, ostaggio e, suo malgrado, scudo dei tagliagole di Hamas. Chi paga il prezzo più alto di questa guerra? Come sempre, gli innocenti. Oltre un terzo dei 3000 morti di Gaza sono bambini.

Bambini incolpevoli, proprio come i bambini israeliani trucidati da Hamas. Bambini, solo bambini, non quei jihadisti criminali che dovrebbero essere l’unico target di ogni operazione di risposta. L’Europa non può restare a guardare mentre si preannuncia una catastrofe umanitaria con pochi precedenti nella storia. Adoperiamoci affinché sia aperto il valico di Rafah. Impegniamoci affinché gli aiuti umanitari possano rientrare subito a Gaza. Prodighiamoci affinché si arrivi a un’evacuazione completa dei civili. Agiamo ora con tutta la nostra determinazione: Gaza non può diventare un inferno peggiore di quello che è stato fino ad oggi”, così in un intervento in plenaria Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.