"Superbonus 110%: sbloccata la cessione del credito. Oggi ho sospeso la mia campagna elettorale: sono a Roma, in Senato, per votare e approvare il Decreto aiuti bis. In commissione abbiamo approvato un emendamento, condiviso da tutti i gruppi, che finalmente sbloccherà la cessione dei crediti fiscali del Superbonus 110%”. Lo scrive su Facebbok il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia.

“Viene ristretto il campo della responsabilità in solido al solo dolo e colpa grave – prosegue Misiani – Per i crediti sugli altri bonus sorti prima dell’obbligo di asseverazione (novembre 2021), la restrizione del campo al solo dolo e colpa grave si ha con una asseverazione ora per allora. È una soluzione seria, che va nella direzione che da tempo avevamo indicato come PD per rispondere in modo efficace alle preoccupazioni di decine di migliaia di famiglie e imprese”.