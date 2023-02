“Il Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, che da Viceministro dell’Economia e delle Finanze avevo firmato con la controparte svizzera nel dicembre 2020. È un passo storico, atteso da quasi cinquant’anni e che cambierà molte cose per decine di migliaia di frontalieri e per i territori più direttamente interessati, dal trattamento fiscale (con la salvaguardia dei contratti in essere), alle misure di welfare, alle risorse per i territori frontalieri.

L’accordo è stato frutto di un lungo e impegnativo lavoro di dialogo con il governo svizzero (rappresentato dalla segretaria di stato Daniela Stoffel), le parti sociali, le amministrazioni locali e tutte le forze politiche in chiave bipartisan. Un lavoro per il quale è stato cruciale il supporto del mio amico e collega Alessandro Alfieri, che voglio ringraziare.

Ora tocca alla Camera, per l’approvazione definitiva”. Così il senatore del Pd Antonio Misani, responsabile economico del Pd, su Facebook.