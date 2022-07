“Finalmente è arrivato l’annuncio del ministero dello Sviluppo economico per l’avvio del piano di rilancio dell'area di crisi industriale di Torino agevolato con 50 milioni di euro per le imprese. Siamo soddisfatti che il governo abbia mantenuto gli impegni presi dopo le nostre ripetute sollecitazioni, culminate con l’accoglimento di un ordine del giorno nell’ultima Manovra che impegnava il governo, tra le altre cose, ad attuare misure di sostegno per la filiera dell’automotive finalizzate al superamento dell’attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell’approvvigionamento e a valutare l’opportunità di istituire un Fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione del settore dell'automotive per sostenerne la trasformazione delle imprese verso le nuove forme di mobilità, l’innovazione di prodotto e la riqualificazione professionale, opportunità che è stata colta. Adesso è importante che le aziende del territorio partecipino alla sfida della transizione di un settore strategico per il Piemonte e per il Paese, che noi abbiamo il dovere di accompagnare”. Lo dichiara la deputata piemontese del Pd Francesca Bonomo, della commissione Attività produttive.

“Le imprese – conclude Bonomo – grazie anche ad una velocizzazione e semplificazione delle procedure, potranno richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per realizzare progetti di riconversione e riqualificazione in un territorio che comprende 112 Comuni appartenenti al Sistema locale del lavoro di Torino. Verranno promossi investimenti finalizzati a realizzare due hub di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nei settori dell'automotive e dell'aerospazio, che siano in grado di sviluppare produzioni ad alto valore tecnologico e di interesse per il mercato, nonche' favorire sinergie con il Centro di Competenza Manufacturing 4.0 e le principali aziende con sede nell'area torinese”.