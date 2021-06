“Ha ragione il Segretario Letta, la liberazione di Brusca è un pugno nello stomaco. D’altra parte, per le nostre coscienze, nessuna pena potrebbe compensare la responsabilità per i tanti morti uccisi da Brusca e per l’orribile tragica fine del piccolo Di Matteo. Non esiste risarcimento possibile, non può esserci nessuna comprensione. Ma non deve esserci neppure nessuna strumentalizzazione di una sentenza emessa tanti anni fa in applicazione di una legge che ha consentito di dare colpi durissimi a Cosa Nostra, quella delle stragi e del terrore. I pentiti sono stati e sono una risorsa fondamentale contro le mafie. Creare le condizioni per ottenere la collaborazione è certamente doloroso ma necessario, ora serve garantire che Brusca non riallacci mai più rapporti con la mafia e la criminalità”. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, capogruppo PD nella Commissione Parlamentare Antimafia e Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.