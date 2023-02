“Comunque grazie a #Domzelli e a #Delmastro chi è detenuto a Sassari al #41bis ora sa di essere intercettato e questo è un fatto. Per diffamare il #pd sono riusciti a fare un bel danno. La lotta alla mafia non si fa così”. Lo scrive in un tweet il sen. Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd.