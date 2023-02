"Il governo e la maggioranza hanno bocciato l’emendamento che avevamo proposto nel milleproroghe per consentire alle aziende dell’edilizia pubblica residenziale di poter avere più tempo per usufruire del superbonus. Al di là delle chiacchiere è evidente che per il governo intervenire sulle situazioni di degrado in cui si trovano tanti quartieri popolari non è una priorità e di questo fanno le spese tante famiglie costrette a continuare a vivere in edifici vecchi e freddi”. Così il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.