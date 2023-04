Il Ministro Roberto Calderoli sarà impegnato domani in Veneto per l’evento "Open Think, il Pensiero sull'Autonomia", che si terra' a partire dalle 18 presso il Teatro Comunale di Vicenza. Un momento di confronto tra il Ministro Calderoli con il Governatore del Veneto Luca Zaia, il consulente giuridico della Regione Andrea Giovanardi e il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco.

“Ogni appuntamento di confronto e dibattito sull’autonomia è sempre utile, perché mi offre l’occasione di presentare il progetto e le potenzialità della riforma, andando a dipanare quegli eventuali dubbi che ancora qualcuno può avere” - ha dichiarato il ministro.