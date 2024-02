Intervistato da Il Sole 24 Ore, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si è espresso sui possibili effetti della prolungata crisi nel Mar Rosso e in Medio Oriente:

"Un pericolo sulle forniture per l’Italia collegato alla crisi nel Mar Rosso? Non vedo alcun rischio sulle forniture, ma mi preoccupa il tema della lievitazione dei costi legato alla necessità degli operatori di circumnavigare l’Africa per evitare gli attacchi degli Houthi alle navi che transitano in quelle acque. Questo può determinare degli effetti inflattivi su cui dobbiamo vigilare con grande attenzione. Peraltro l’escalation delle ultime ore aggiunge ulteriore preoccupazione".

Sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer) dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: "Le regole operative per le Cer sono praticamente pronte ed è in corso una verifica puntuale tra la nostra direzione e il Gestore dei servizi energetici (Gse). Sono convinto che nel giro di quindici giorni potremo renderle pubbliche".

Sul decreto energia: "Il decreto è solo il primo passo per mettere il Paese nella condizione di cominciare ad avanzare sul versante dell’eolico offshore. Per farlo, bisogna quindi disporre di porti e navi attrezzate, ma occorre anche costruire le piattaforme. E non si tratta di un percorso immediato, servono anni. Gli operatori lamentano esborsi non sostenibili e chiedono dei sostegni? Non si possono non immaginare dei meccanismi per sostenere le grandi piattaforme in mare aperto che significano una forte concentrazione di pale eoliche oltre che una serie di opere complesse per i collegamenti a terra. È evidente che tutto questo avrà bisogno di meccanismi di sostegno, poi è chiaro che l’entità dell’eventuale intervento andrà valutata rispetto alle caratteristiche del progetto, dell’investimento e delle piattaforme".

Su Stellantis: "Per Carlos Tavares c'è il rischio di chiusure per gli impianti italiani in assenza di sussidi del Governo per l’acquisto di veicoli elettrici? Come governo non ci siamo mai tirati indietro quando si sono presentate delle operazioni di investimento. Ne ricordo una tra le tante, quella per la gigafactory di Termoli a favore della quale abbiamo garantito 370 milioni di sovvenzioni pubbliche. Quindi, se sarà necessario, faremo tutte le valutazioni del caso tenendo al centro l’interesse nazionale dal momento che l’automotive è un tassello strategico del nostro sistema produttivo".