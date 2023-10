Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento e veterano di Fratelli d’Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Le sue parole: "Bilancio del primo anno? Entusiasmante, faticoso. Ci descrivevano come un pericolo per la democrazia, dicevano che dopo Draghi il Paese sarebbe rimasto isolato. Abbiamo smentito tanti gufi. Di cosa vado fiero? Delle scelte più difficili, anche quelle apparentemente impopolari. Come cancellare Superbonus e Reddito di cittadinanza. Cioè l’idea, sbagliata, di uno Stato che concede tutto gratis. Un rimpianto? La voragine lasciata dal Superbonus nei conti pubblici che ci ha costretto a rimandare una parte del programma. Poi un contesto internazionale difficile...". "Quando faremo le riforme? Il prossimo sarà l’anno delle riforme istituzionali - continua Ciriani -: premierato e autonomia non sono più rinviabili, ne va della nostra credibilità e coerenza di fronte agli elettori. Peccato che la sinistra di Elly Schlein eviti il confronto. L’autonomia differenziata lascerà indietro il Centro-Sud? L’unità nazionale non è in discussione, saranno garantiti e finanziati per tutti i livelli essenziali delle prestazioni.

Autonomia non vuol dire privilegio, ma più responsabilità. Spiace che il Pd si rimangi le sue posizioni. Una manovra prudente? Una manovra responsabile. Abbiamo scelto di concentrare tutte le risorse sul taglio del cuneo fiscale e sulla rivalutazione delle pensioni più basse. Se c’è un tesoretto per una 'mini-manovra' a inizio anno? Stiamo pensando a un fondo per i gruppi parlamentari, la dotazione è da stimare ma sarà di qualche centinaia di milioni di euro. Sarà davvero una manovra zero-emendamenti? È una scelta condivisa dalla maggioranza, un segnale anche agli investitori internazionali. Sarà una manovra blindata e se ci sarà qualche modifica sarà marginale. Cgil e Uil annunciano lo sciopero generale? Mi fa arrabbiare, semmai, per fortuna la Cisl non si è unita. È uno sciopero politico, pregiudiziale. Ormai i sindacati hanno sostituito l’opposizione".