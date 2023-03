Il ministro Roberto Calderoli sarà impegnato domani, sabato 25, in Friuli-Venezia Giulia per una serie di appuntamenti sul territorio.

Alle ore 12:30 è prevista a Udine la conferenza stampa dal titolo “Autonomia differenziata e Specialità” presso la Casa della Contadinanza al Castello di Udine in Piazzale della Patria del Friuli.

Alle ore 17:30 si terrà a Pordenone l’incontro pubblico della Lega a sostegno di Massimiliano Fedriga, insieme a Matteo Salvini e ad altri rappresentanti di Governo.

Appuntamento presso Pordenone Fiere in Viale Treviso.

“Ogni appuntamento di confronto e dibattito sull’autonomia è sempre utile, perché mi offre l’occasione di presentare il progetto di riforma e dipanare gli eventuali dubbi che ancora qualcuno può avere. Inoltre è un piacere venire in Friuli a sostenere la campagna elettorale di Massimiliano Fedriga, che ha lavorato bene sia come Presidente della Regione che come Presidente della Conferenza delle Regioni” - ha dichiarato il ministro.