“A mio modo di vedere il meccanismo del ballottaggio non ha più senso di esistere, perché c’è un evidente rischio di distorsione della volontà popolare. L’esempio più recente ed eclatante è quello di Udine: non solo il ballottaggio ha completamente ribaltato l’esito del primo turno, che vedeva Fontanini in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri candidati, ma addirittura il nuovo sindaco è stato eletto al secondo turno con un migliaio di voti assoluti in meno rispetto a quelli raccolti da Fontanini al primo turno. Come può avere senso un sistema simile, dove il vincitore ha raccolto meno voti dello sconfitto? Senza contare poi il classico ‘mercato delle vacche’ che va in scena tra un turno e l’altro, in barba alla volontà dei cittadini. E’ evidente che qualcosa non funziona, il ballottaggio dev’essere messo in discussione”.

Lo ha dichiarato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.