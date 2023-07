“Rilanciare le Zone Logistiche Semplificate attraverso un nuovo schema di regolamento, come propone il collega Ministro Fitto, è sicuramente un’iniziativa che va nella direzione giusta. Dirò di più: è un’opportunità di sviluppo, crescita e semplificazione per le imprese del centro-nord che va a braccetto con il progetto di una ZES unica per il mezzogiorno, utile per il rilancio del Mezzogiorno e che ha raccolto il favore della Commissione Europea. Concordo anche sul fatto che, nell’interesse del Paese, servano strategie di crescita che sappiano coniugare le diverse esigenze e potenzialità dei territori. E’ lo stesso principio che guida la riforma dell’autonomia differenziata, su cui la nostra unità d’intenti è cosa nota. Avanti tutta verso la modernizzazione del Paese con una visione unitaria, che sappia valorizzare i diversi territori. Attendo ben volentieri questo provvedimento in Conferenza Unificata”.

Così il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.