“Pur condividendo le misure di apertura contenute nel decreto approvato in Cdm, in coscienza non potevamo approvare la discriminazione tra bambini vaccinati e non vaccinati. I dati ci dicono, per fortuna, che i contagi scendono quotidianamente e nostro dovere è lavorare con determinazione alle questioni concrete per risolvere i problemi del paese”. Così i ministri della Lega, Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani. L'assenza di Giancarlo Giorgetti al cdm, si era appreso ieri sera, è dovuta a un impegno ministeriale "delicatissimo" del titolare per lo sviluppo economico, che gli ha impedito di arrivare puntuale a Palazzo Chigi. Una volta giunto presso la sede del governo, il capo-delegazione della Lega ha preferito non prendere parte al Consiglio, visto anche che la Lega aveva già collegialmente deciso e condiviso con gli esponenti di governo la scelta di non partecipare al voto. Motivo del dissenso, a quanto si era appreso, la non equiparazione tra vaccinati e non vaccinati nelle scuole, relativamente alle regole di quarantena e dad. I ministri leghisti si sono mostrati favorevoli a ogni apertura chiesta da tempo, d'accordo con il green pass illimitato, ma hanno ritenuto inaccettabile qualsiasi discriminazione sui bambini.