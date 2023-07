"L'Italia era un grande Paese minerario, poi questo tipo di attività è stato abbandonato trent'anni fa perché l'andamento globale ci ha illuso che l'energia fosse una cosa facile da avere. Oggi sappiamo che non è così. Come Forza Italia abbiamo presentato qualche mese fa un'interrogazione, a mia prima firma, per chiedere al governo cosa volesse fare per riattivare le estrazioni e poter così disporre di materiali fondamentali come il litio, lo zinco, le terre rare". Così a Tgcom24 il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri.

"In Toscana come in Liguria e nel Lazio, e nella stessa Lombardia, ci sono giacimenti che possono darci le terre rare. Quanto alla tempistica per riaprire le miniere, dobbiamo fare in fretta. Attualmente per avere una concessione mineraria in Italia ci vogliono 17 anni, contro i 5 negli Stati Uniti e i 2 in Canada. Dobbiamo dunque rivedere il sistema regolatorio, dove siamo fermi a norme risalenti all'era monarchica, e dare regole certe agli operatori. Credo che nel giro di 2 o 3 anni potremmo riaprire le prime attività", ha concluso.