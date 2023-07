"In questi giorni in Senato si sta lavorando sulla proposta di Regolamento UE "materie prime critiche": si tratta di un programma europeo per garantire l'approvvigionamento di tutte quelle materie prime necessarie per favorire e garantire la transizione verde e digitale nei campi della mobilità, della tecnologia, delle infrastrutture, della difesa e della sanità. Il regolamento prevede che, per evitare di essere dipendenti da paesi terzi, i paesi dell'Unione europea si impegnino nell'estrazione di materie prime. Tra questi, in prima fila c'è l'Italia e in particolare la nostra Sardegna che, stando ai dati, sarebbe una delle regioni più ricche di questi importanti materiali. Ieri abbiamo ascoltato il Ministro Urso ma sul tema della salute non ci è stata data nessuna garanzia concreta. Nessuno vuole ostacolare a priori questo progetto, ma noi sardi ricordiamo cosa vuol dire la parola "miniera".

Non solo lavoro, ma anche tumori, malattie e distruzione ambientale e paesaggistica. Noi del Movimento 5 Stelle vigileremo attentamente perché la transizione verde non significhi sacrificare la salute nei nostri cittadini o la tutela delle nostre terre. La buona politica deve essere in grado di saper conciliare la transizione ecologica e il diritto alla salute, su questo non facciamo sconti". Lo dichiara la senatrice M5s Sabrina Licheri.