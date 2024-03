"Gravissime le minacce di morte rivolte al sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, al quale va tutta la mia vicinanza e quella della Lega di Verona. Manifestazioni di odio inaccettabili che non appartengono a un territorio come il Veneto, terra di confronto - anche acceso - ma non certo di intimidazioni".

Così l'eurodeputato Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona e vicesegretario della Liga Veneta.