"I nazisti sono i violenti armati di bombolette spray e livore ingiustificato. La Regione Veneto, come tutte le altre regioni italiane, ha sostenuto campagne vaccinali di tipo volontario, secondo quando prescritto dai protocolli nazionali. Lavorando come sempre al massimo, per tutelare la salute dei Veneti. Le folli minacce al Governatore Luca Zaia devono finire. A lui vada tutta la mia solidarietà, certo che non si lascerà intimorire da frasi deliranti”.



Così il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.