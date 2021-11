“Violenza, prepotenza e anonimato sono alla base delle scritte ignobili contro il presidente Toti trovate a Genova. Un attacco alle istituzioni democratiche e alla persona. A qualcuno piace alimentare la tensione sociale e creare un clima ostile. La Lega e il presidente Giovanni Toti non si lasciano intimidire da nessuno”.



Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria.