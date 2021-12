"Solidarietà al Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sotto scorta per le minacce ricevute da gruppi di no vax. È inaccettabile che minoranze unite solo dall’irrazionalità e dalla paura per la scienza possano arrivare a minacciare rappresentanti dello Stato che lavorano per garantire la sicurezza e la salute pubblica. Il vaccino è la nostra unica arma per uscire il prima possibile da questa pandemia”. Lo dichiara il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Coordinatore dei sindaci Pd e Presidente nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane