“Ognuno la pensi come vuole, ma la violenza non è mai giustificabile e va sempre condannata, senza esitazione. Non esistono ragioni se prima non c’è il rispetto delle persone. Esprimo al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, tutta la mia solidarietà, certo che non si lascerà piegare da chi semina odio”.

Così il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.