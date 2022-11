"In riferimento ad alcune indiscrezioni di stampa, non esiste alcun piano alternativo del Mimit sulla vicenda della rete unica". Lo chiarisce una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Il Ministero si sta raccordando con tutti i soggetti rilevanti per contribuire al piano del governo su un tema così rilevante per lo sviluppo e la competitività del Paese, nella fase di transizione digitale ed ecologica, con evidenti impatti produttivi ed occupazionali", prosegue la nota.